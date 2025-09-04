Kylian Mbappé : «Vous gagnez beaucoup d’argent», la réponse cash balancée !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le calendrier du football moderne devient de plus en plus exigeant, et Kylian Mbappé n’hésite pas à le faire savoir. En conférence de presse, l’attaquant du Real Madrid a exprimé son avis sur l’accumulation des matches et sur le manque de temps de récupération. Ses propos rejoignent ceux de son partenaire Jules Koundé, également critique sur la surcharge.

Le football professionnel connaît une intensification constante du calendrier, et le Real Madrid n’échappe pas à cette tendance. Entre les matchs de Liga, les compétitions européennes, les rendez-vous internationaux et désormais la Coupe du monde des Clubs, les joueurs se retrouvent souvent enchaînés sans réel temps de repos. Et pour Kylian Mbappé, il s'agit d'un vrai problème.

Mbappé annonce un problème « Mais je ne pense pas que ce soit uniquement une question de match selon moi, c’est plus une question de récupération. Quand tu vois la Coupe du monde des clubs, elle se termine mi-juillet. Nous on était en en quart de finale, je voyais des équipes qui faisaient des matchs amicaux. Je me disais qu’il y avait peut-être un problème. Après peut-être que je suis fou. Je voyais des équipes 2025-2026, mais nous on était toujours 2024-2025. On doit se pencher sur le sujet, tout le monde doit faire un bout de chemin parce qu’au final tout le monde va être gagnant » a confié Mbappé en conférence de presse.