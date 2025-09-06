Ousmane Dembélé : La folie qui rend dingue le PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG sera privé d’Ousmane Dembélé quelques temps. L’attaquant de 28 ans est sorti sur blessure avec l’équipe de France contre l’Ukraine (0-2) et devrait ainsi manquer six semaines de compétition. Les dirigeants parisiens seraient d’ailleurs devenus complètement dingues après la décision de Didier Deschamps, qu’ils estiment folle.

Le PSG a appris une très mauvaise nouvelle ce vendredi soir. Le club de la capitale a vu Ousmane Dembélé sortir sur blessure lors de la victoire de l’équipe de France contre l’Ukraine (0-2). Selon RMC Sport, l’attaquant de 28 ans devrait manquer six semaines de compétition. Déjà forfait pour les matchs contre l’Atalanta (17 septembre) et l’OM (21 septembre), le champion du monde 2018 pourrait même manquer le choc contre le FC Barcelone (1er octobre).

Et au PSG, on n'aurait pas particulièrement apprécié la décision de Didier Deschamps de faire jouer Ousmane Dembélé alors qu'il avait rejoint l'équipe de France déjà blessé. Comme le rapporte AS, les dirigeants parisiens jugeraient le choix du sélectionneur des Bleus comme fou. Cela aurait donc provoqué la colère des Rouge-et-Bleu.