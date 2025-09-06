PSG - Polémique avec Dembélé : La réponse cash de Daniel Riolo !

Pierrick Levallet

Le PSG a appris une terrible nouvelle ce vendredi soir. La victoire de l’équipe de France contre l’Ukraine (0-2) a été entachée par les sorties sur blessure de Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Le cas de ce dernier a d’ailleurs suscité une vive polémique ces dernières heures. Le club de la capitale aurait notamment demandé au staff des Bleus de ne pas faire jouer son attaquant de 28 ans, déjà touché il y a quelques jours.

Six semaines d'absence pour Ousmane Dembélé ? Didier Deschamps n’a cependant pas tenu compte des recommandations du PSG, de quoi rendre la direction parisienne furieuse. Selon RMC Sport, Ousmane Dembélé pourrait être indisponible pour une durée de six semaines. Luis Enrique devrait donc être privé du champion du monde du monde pour les matchs contre l’Atalanta (17 septembre) et l’OM (21 septembre). Le potentiel Ballon d’Or 2025 pourrait même manquer le choc face au FC Barcelone (1er octobre).