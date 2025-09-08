Deschamps : «Rien à f*****», clash annoncé avec le PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG va être privé d’Ousmane Dembélé quelques temps. L’attaquant de 28 ans s’est blessé avec l’équipe de France et devrait manquer au moins six semaines de compétition. Le staff des Bleus n’aurait pas pris compte des craintes parisiennes, que les Rouge-et-Bleu leur a transmis par courrier, de quoi tendre un peu plus les relations entre les deux parties.

Depuis ce vendredi soir, l’affaire Ousmane Dembélé fait jaser. Sorti sur blessure avec l’équipe de France contre l’Ukraine, l’attaquant de 28 ans va manquer au moins six semaines de compétition. La situation a rendu le PSG furieux. Il faut dire que le club de la capitale avait transmis ses craintes à l’égard de certains joueurs par courrier au staff des Bleus. Mais Didier Deschamps n’a pas semblé tenir compte des inquiétudes parisiennes, de quoi provoquer un clash entre les deux parties.

L’affaire Dembélé va «tendre les relations entre le club français numéro 1 et la sélection» « Deschamps n’en a visiblement rien à foutre des courriers du PSG. J’imagine que ça va certainement tendre les relations entre le club français numéro 1 et la sélection. Et c’est dommage parce que je ne pense pas qu’on avait besoin d’Ousmane Dembélé pour battre cette équipe d’Ukraine » a indiqué Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.