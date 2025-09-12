PSG : Tensions avec Deschamps, une réunion au sommet est annoncée !

Alors que Désiré Doué et Ousmane Dembélé se sont récemment blessés avec l’équipe de France, le PSG aurait été de son côté furieux par la gestion de ses joueurs par le sélectionneur Didier Deschamps. Ce vendredi, une réunion au sommet a eu lieu réunissant notamment Nasser Al-Khelaïfi et le président de la FFF Philippe Diallo.
Une trêve internationale qui a tourné au vinaigre pour le PSG. Le club parisien a récemment perdu Ousmane Dembélé et Désiré Doué, qui se sont tous deux blessés avec l’équipe de France lors du dernier rassemblement international. Ce scénario cauchemardesque a provoqué la colère des dirigeants parisiens, furieux de la gestion de ses deux stars par Didier Deschamps et son staff.
Le PSG s’est plaint de la gestion de Didier Deschamps
A la suite de cette trêve, le PSG a publié un communiqué officiel, invitant les clubs et les sélections a faire davantage preuve de coordination sur ce genre de sujet. En amont, le club parisien avait prévenu le staff des Bleus de la fragilité de certains joueurs. Et comme le révèle l’Equipe ce vendredi, une réunion a eu lieu à Tirana (Albanie) à ce sujet.
Nasser Al-Khelaïfi a échangé avec Philippe Diallo
Une réunion tenue par l’UEFA comme l’indique le quotidien sportif, et qui a notamment réunie Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG mais également de l’ECA (Association des Clubs Européens), ainsi que Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Football. La relation entre les clubs et les sélections nationales a notamment été abordée lors de cette dernière.