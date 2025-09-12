PSG : Tensions avec Deschamps, une réunion au sommet est annoncée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que Désiré Doué et Ousmane Dembélé se sont récemment blessés avec l’équipe de France, le PSG aurait été de son côté furieux par la gestion de ses joueurs par le sélectionneur Didier Deschamps. Ce vendredi, une réunion au sommet a eu lieu réunissant notamment Nasser Al-Khelaïfi et le président de la FFF Philippe Diallo.

Une trêve internationale qui a tourné au vinaigre pour le PSG. Le club parisien a récemment perdu Ousmane Dembélé et Désiré Doué, qui se sont tous deux blessés avec l’équipe de France lors du dernier rassemblement international. Ce scénario cauchemardesque a provoqué la colère des dirigeants parisiens, furieux de la gestion de ses deux stars par Didier Deschamps et son staff.

Le PSG s’est plaint de la gestion de Didier Deschamps A la suite de cette trêve, le PSG a publié un communiqué officiel, invitant les clubs et les sélections a faire davantage preuve de coordination sur ce genre de sujet. En amont, le club parisien avait prévenu le staff des Bleus de la fragilité de certains joueurs. Et comme le révèle l’Equipe ce vendredi, une réunion a eu lieu à Tirana (Albanie) à ce sujet.