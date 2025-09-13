OM : «Pour partir…», il balance sur son mercato !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Geronimo Rulli étant revenu tardivement de sélection, c’est Jeffrey de Lange qui était titulaire vendredi soir, lors de la victoire de l’OM face à Lorient (4-0). Alors qu’il a eu des opportunités pour partir au cours du dernier mercato, le gardien âgé de 27 ans est revenu sur son choix de rester à Marseille, où il estime que son histoire n’est pas terminée.

C’était un soir de première vendredi au Stade Vélodrome. Plusieurs nouvelles recrues ont effectué leur début sous les couleurs de l’OM à l’occasion de la réception de Lorient (4-0), avec notamment les titularisations de Benjamin Pavard, Nayef Aguerd et Facundo Medina. Matt O’Riley, Emerson Palmieri, Igor Paixao et Arthur Vermeeren ont eux aussi pu disputer leurs premières minutes en Ligue 1 avec Marseille, tout comme Jeffrey de Lange.

« Il y a beaucoup de matchs, donc nous avons besoin de tout le monde, moi y compris » Si le gardien âgé de 27 ans est arrivé l’été dernier en provenance de Go Ahead Eagles, il avait disputé seulement deux matchs en Coupe de France lors de l’exercice 2024-2025. Doublure de Geronimo Rulli, il a profité du retour tardif de sélection de l'international argentin pour connaître sa première titularisation en Ligue 1 avec l'OM et espère avoir plus de temps de jeu cette saison.