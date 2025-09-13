Mercato : Le coup de foudre qui régale le PSG !

Pierrick Levallet

Voilà maintenant environ une semaine que le mercato a fermé ses portes dans les grands championnats européens. Le dernier jour a été particulièrement animé pour le PSG, qui a bouclé ses ultimes dossiers juste avant la fin du marché des transferts. Le club de la capitale a notamment pu vendre Carlos Soler à la Real Sociedad, qui est tombée sous son charme.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le dernier jour du mercato a été animé du côté du PSG. Le club de la capitale a bouclé ses ultimes dossiers juste avant que le marché des transferts ne ferme ses portes, dont celui de Carlos Soler. Le milieu de terrain de 28 ans a été vendu à la Real Sociedad, qui a déboursé aux alentours de 6M€ pour s’attacher ses services.

La Real Sociedad a eu le coup de foudre pour Carlos Soler Comme le rapporte AS, les pensionnaires de la Liga suivaient Carlos Soler depuis un certain temps maintenant. La Real Sociedad le convoitait déjà au moment de son transfert au PSG en 2022. Cet été, le club espagnol a vu une opportunité de recruter un joueur pour qui il a eu le coup de foudre s’offrir à lui, et a donc fait un effort considérable pour le recruter.