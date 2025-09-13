Opération avec le PSG : Le Paris FC déjà fixé pour le prochain mercato ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré la bonne entente entre Antoine Arnault et Nasser Al-Khelaïfi, une collaboration entre le PSG et le Paris FC n'est pas à l'ordre du jour. Laurent Pruneta, journaliste au Parisien, rappelle que les deux clubs de la capitale pourraient devenir concurrents dans les années à venir, freinant ainsi toute initiative de prêts de jeunes joueurs du PSG vers le PFC.

Nouvel homme fort du Paris FC, Antoine Arnault n’avait pas caché son amour pour le PSG au moment de l’officialisation du rachat du club par la holding Agache. « Alors, que les choses soient claires: moi je suis supporter du PSG depuis que j'ai 12 ans, assumait-il dans un entretien accordé à RMC. J'ai été abonné pendant de nombreuses années et aujourd'hui je suis très gentiment invité par Nasser (Al-Khelaïfi) que je connais bien et qui est un ami. J'ai énormément d'admiration et de respect pour ce qu'il a construit avec son actionnaire. »

Un coup de main du PSG vers le PFC ? Une excellente relation décrite par Antoine Arnault susceptible de se traduire par des opérations entre les deux clubs de la capitale ? Cela n’est pas la tendance si l’on en croit le journaliste Laurent Pruneta, qui couvre l’actualité du PFC pour Le Parisien, interrogé via le tchat du quotidien francilien sur la possibilité de voir des jeunes joueurs du PSG filer en prêt chez le promu.