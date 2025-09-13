Opération avec le PSG : Le Paris FC déjà fixé pour le prochain mercato ?

Malgré la bonne entente entre Antoine Arnault et Nasser Al-Khelaïfi, une collaboration entre le PSG et le Paris FC n'est pas à l'ordre du jour. Laurent Pruneta, journaliste au Parisien, rappelle que les deux clubs de la capitale pourraient devenir concurrents dans les années à venir, freinant ainsi toute initiative de prêts de jeunes joueurs du PSG vers le PFC.
Nouvel homme fort du Paris FC, Antoine Arnault n’avait pas caché son amour pour le PSG au moment de l’officialisation du rachat du club par la holding Agache. « Alors, que les choses soient claires: moi je suis supporter du PSG depuis que j'ai 12 ans, assumait-il dans un entretien accordé à RMC. J'ai été abonné pendant de nombreuses années et aujourd'hui je suis très gentiment invité par Nasser (Al-Khelaïfi) que je connais bien et qui est un ami. J'ai énormément d'admiration et de respect pour ce qu'il a construit avec son actionnaire. »
Un coup de main du PSG vers le PFC ?
Une excellente relation décrite par Antoine Arnault susceptible de se traduire par des opérations entre les deux clubs de la capitale ? Cela n’est pas la tendance si l’on en croit le journaliste Laurent Pruneta, qui couvre l’actualité du PFC pour Le Parisien, interrogé via le tchat du quotidien francilien sur la possibilité de voir des jeunes joueurs du PSG filer en prêt chez le promu.
« Je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour »
« Je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour, explique le journaliste du Parisien. N'oubliez pas que cela reste deux clubs qui sont amenés à devenir concurrents dans les années à venir. »