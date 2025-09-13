Du PSG au Paris FC : Le transfert qui va faire paniquer les supporters

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Choisi par le Paris FC pour renforcer l’attaque, Jonathan Ikoné va être attendu compte tenu de son statut. Mais l'international français (4 sélections) sort d’un passage compliqué en Italie, où il n’a pas réussi à s’imposer du côté de la Fiorentino puis de Côme. Interrogée par Le Parisien, une journaliste transalpine ne mâche pas ses mots.

Désireux de se maintenir sereinement pour son retour en Ligue 1, le Paris FC a mis la main sur huit nouveaux joueurs durant le mercato estival : Kevin Trapp (gardien), Hamari Traoré, Otavio, Nhoa Sangui (défenseurs), Pierre Lees-Melou (milieu), Willem Geubbels, Moses Simon et Jonathan Ikoné (attaquants).

« Ikoné ne s’est pas intégré et n’a presque jamais convaincu » Il faudra encore patienter avant de voir Ikoné sous le maillot du PFC, lui qui avait été mis de côté par la Fiorentina avant son retour en Ligue 1 dans les dernières heures du mercato. Parti du LOSC en janvier 2022 pour rejoindre la Serie A, l’attaquant formé au PSG n’a pas laissé un grand souvenir de l’autre côté des Alpes. « À Florence, personne ne pleure Ikoné, il n’a pas laissé un grand souvenir, explique la journaliste Ilaria Masini de la Gazzetta Dello Sport, interrogée par Le Parisien. Avec le prix de son transfert, tout le monde attendait beaucoup plus de lui. Mais il ne s’est pas intégré et n’a presque jamais convaincu. Il était arrivé avec Vincenzo Italiano qui l’utilisait à droite et à gauche. Raffaele Palladino l’a, lui, mis au milieu mais il n’a pas bien joué. Les supporters avaient beaucoup de doutes sur lui. Ensuite, il n’a jamais fait partie du projet Pioli qui utilise une équipe sans ailiers offensifs. La Fiorentina l’a prêté à Côme dans l’espoir qu’ils l’achètent ensuite pour 8 millions d’euros, mais ce n’est pas arrivé. Globalement son passage a été une déception. »