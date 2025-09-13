Incroyable, un attaquant recale tout le monde pour le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très discret lors du précédent mercato estival, le PSG s'est toutefois séparé de plusieurs joueurs jugés indésirables, mais aucun élément qui entre dans la rotation de Luis Enrique. Et pourtant, Gonçalo Ramos aurait pu partir durant l'été. Mais l'international portugais a choisi de rester à Paris.

Barré par la concurrence la saison dernière, Gonçalo Ramos a vu Ousmane Dembélé s'imposer au poste de numéro 9 au PSG, au point de devenir le favori pour le Ballon d'Or. Une situation qui aurait pu pousser l'international portugais à envisager un départ cet été. Mais le journaliste de RMC Fabrice Hawkins assure que malgré l'intérêt concret de plusieurs clubs, Gonçalo Ramos a repoussé toutes les avances pour rester au PSG.

Très convoité, Ramos décide de rester au PSG ! « Gonçalo Ramos a voulu rester au PSG, il a annonce la couleur dès le départ. Il avait des vraies portes de sortie. Il avait vraiment des possibilités », lâche-t-il au micro de l'After Paris, le podcast de RMC, avant d'en dire plus.