Equipe de France : Aya Nakamura relance la polémique !

L'équipe de France, de par son rayonnement médiatique, est sujet plus facilement à la polémique. Jules Koundé et certains joueurs de Didier Deschamps profitent des arrivées à Clairefontaine au début des rassemblements afin de faire parler leur fibre artistique. Ce qui a dérangé certains observateurs qui ne se sont pas faits priés pour pousser un coup de gueule. Aya Nakamura a mis les pieds dans le plat en interview.

En octobre 2024, dans la foulée de l'arrivée des internationaux à Clairefontaine, deux énormes coups de gueules étaient poussés sur les ondes de RMC pendant l'émission Rothen s'enflamme. Jérôme Rothen pestait contre Jules Koundé et les joueurs qui s'habillaient de manière extravagante plutôt que de prôner la sobriété avec la tunique des Bleus. « C'est un cirque monumental, c'est incroyable d'accepter ça quand tu es Didier Deschamps. Viens en survêtement, c'est un défilé ! C'est un tout ». Jean-Michel Larqué en rajoutait une couche en faisant l'accusation suivante. « C'est symptomatique des préoccupations de ces garçons. (...) Aujourd'hui, leur première préoccupation avant d'arriver à Clairefontaine, c'est comment je vais me déguiser ».

Polémique en équipe de France pour les tenues vestimentaires, Jules Koundé réagit Ce qui avait fait réagir Jules Koundé qui, en citant le post X de l'émission de RMC, avait promis d'arriver avec le survêtement, les crampons et la parka au vu de la tournure prise par les évènements. Un an plus tard, à l'occasion d'une épisode du Bridge, Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni ont discuté de cette polémique en équipe de France avec la chanteuse Aya Nakamura. L'interprète de Djadja a été invitée à juger les accoutrements de joueurs de l'équipe de France.