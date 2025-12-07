Equipe de France : Le «massacre» à cause... de Pogba !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Paul Pogba était l'un des tauliers de l'équipe de France à l'époque. De quoi permettre à Jules Koundé de lui faire confiance les yeux fermés avant le coup d'envoi de l'Euro 2021 au sujet de sa coupe de cheveux prise en charge par un coiffeur que lui a présenté le champion du monde 2018. Une erreur qui a mis le feu au vestiaire des Bleus. Il raconte.

En juin 2021, Jules Koundé fêtait sa première sélection en équipe de France pendant la préparation de l'Euro face au Pays de Galles (3-0). Pour l'occasion, l'actuel latéral droit de Didier Deschamps chez les Bleus et d'Hans-Dieter Flick au FC Barcelone, avait décidé de laisser un coiffeur présenté par Paul Pogba s'occuper de sa coupe de cheveux.

«C'était Paul Pogba à l'époque qui ramène un coiffeur, dont on taira le nom» Une grossière erreur de jugement de sa part qu'il a raconté quatre ans plus tard à Aurélien Tchouaméni, Sébastien-Abdelhamid et Aya Nakamura notamment lors d'un épisode spécial du Bridge. « C'était ma première sélection en équipe de France. J'avais un afro, je l'avais bien taillé. A un moment donné, il faut que je me coupe. Et donc c'était Paul Pogba à l'époque qui ramène un coiffeur, dont on taira le nom ».