Adrien Rabiot à «se battre», la grande annonce en direct !

L’été prochain, l’équipe de France disputera la Coupe du monde 2026 et ce vendredi, les Bleus ont donc été fixés sur leurs adversaires. Un tirage au sort auquel a réagi Adrien Rabiot. Alors qu’un groupe relevé attend les Bleus, le joueur du Milan AC a expliqué qu’il faudra être prêt à partir à la guerre pour assurer la qualification.

C’est ce vendredi soir que le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a été effectué. Et celui-ci a réservé un groupe assez relevé à l’équipe de France. En effet, pour espérer aller chercher une troisième étoile, les Bleus devront sortir d’un groupe composé du Sénégal, de la Norvège ainsi que du vainqueur du barrage entre l’Irak, la Bolivie et le Suriname.

« Il faudra se battre pour atteindre l’étape d’après » Dans l’émission 19h45 de M6, Adrien Rabiot est intervenu pour réagir à ce tirage au sort pour l’équipe de France à la Coupe du monde 2026. C’est alors que l’international et joueur du Milan AC a fait savoir : « Ma réaction quand j’ai vu les adversaires de la France ? C’est vrai que c’est déjà une première étape de voir ce tirage au sort. Un groupe assez relevé. On sait que c’est une Coupe du monde. Les équipes qui sont là le méritent, il faudra se battre pour atteindre l’étape d’après ».