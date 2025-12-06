Zinedine Zidane arrive : Le gros coup de pression pour Deschamps !

L’équipe de France sait désormais ce qui l’attend pour la Coupe du monde 2026. Alors que les Bleus connaissaient donc leurs adversaires, Didier Deschamps va désormais pouvoir se préparer pour sa dernière compétition avant de laisser la place vraisemblablement à Zinedine Zidane.Une dernière danse qui mettrait une sacrée pression au sélectionneur des Bleus.
Le Sénégal, la Norvège ainsi que le vainqueur du barrage entre l’Irak, la Bolivie et le Suriname. Voilà le groupe qui attend l’équipe de France pour la prochaine Coupe du monde 2026. Le tirage au sort a été effectué ce vendredi à Washington et les Bleus sont donc désormais fixés pour ce qui s’annonce comme la dernière compétition de Didier Deschamps comme sélectionneur et avant la probable arrivée de Zinedine Zidane.
« La pression, il l'a forcément »
Alors que Zinedine Zidane est annoncé comme le prochain sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps a une dernière Coupe du monde à disputer avec les Bleus. Et comme l’a expliqué Jérôme Rothen sur RMC, DD a une grosse pression à l’approche de cette échéance : « La pression, il l'a forcément. Je sais que c'est un compétiteur hors pair, et il transmet ça. Ça a été sa marque de fabrique direct quand il a coaché ses équipes. On le voit à travers ses performances et ses choix, c'est quelqu'un qui veut toujours gagner. Quand il ne gagne pas, forcément, il y a une remise en question. S'il a voulu rester encore à la tête de l'équipe de France une 14ème année pour se permettre de faire cette dernière Coupe du Monde, c'est pour marquer l'histoire ; c'est à dire pour amener une deuxième Coupe du Monde à l'équipe de France en tant que sélectionneur. Il a la pression, et il sait pourquoi. Au fond de lui il y a eu l'Euro 2021. On sait comment ça c'est passé ».
« Il a la pression de finir en beauté »
« Il y a eu la Coupe du Monde au Qatar, où ça lui reste un petit peu en travers de la gorge. Même si c'est une finale et qu'on l'a perdu aux penaltys, il avait envie de la gagner, et c'est pour ça qu'il est resté. Il y a eu le dernier Euro. On me dit que la demi-finale, c'était une sacré performance, mais pour moi non, quand tu vois la qualité et les objectifs de l'équipe de France. Donc oui, il a la pression de finir en beauté. Le plus beau titre ce serait d'être champion du monde. Si on arrive en finale comme au Qatar, ce serait une Coupe du Monde très réussie, et un passage fantastique de Didier Deschamps. Par contre, en cas d'autre résultat, bah on va retenir que Didier est resté trop longtemps et qu'il aurait fallu changer avant », a poursuivi Rothen à propos de Deschamps.