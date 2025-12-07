Luis Enrique - Humiliation au PSG : Il prédit déjà l'enfer à Deschamps !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lors de l'entrée en lice de l'équipe de France à la Coupe du monde 2002, les tenants du titre tricolore se frottaient au Sénégal. Résultat des courses : victoire 1 but à 0... des Lions de la Téranga. S'en est suivie une élimination des Bleus au premier tour. Pour le prochain Mondial, les vice-champions du monde ont une fois de plus hérités du Sénégal au tirage au sort. Humilié au Parc des princes face au PSG samedi (5-0), Habib Beye a lancé les hostilités.

Et si Didier Deschamps venait à remplacer Luis Enrique à terme au PSG ? Le sélectionneur de l'équipe de France sera libre de tout contrat après la Coupe du monde 2026, soit un an avant l'expiration du contrat du coach espagnol au Paris Saint-Germain. Le président du club qu'est Nasser Al-Khelaïfi apprécierait tout particulièrement le profil de la légende du football français selon RMC Sport. Mais on n'en est qu'au stade de la spéculation.

Retrouvailles entre la France et le Sénégal Didier Deschamps est focalisé sur la Coupe du monde qui se déroulera en Amérique du nord du 11 juin au 19 juillet prochain. Avec la délégation tricolore, le sélectionneur se trouvait à Washington vendredi dans le cadre du tirage au sort des groupes pour la phase de poule. Les Bleus ont hérité d'un tirage assez relevé avec la Norvège, l'Irak ou bien le Suriname ou encore la Bolivie selon l'issue du barrage intercontinental, ainsi que le Sénégal. Des retrouvailles 24 ans après le début du fiasco tricolore de la Coupe du monde 2002 entre les deux nations.