Zidane : Le salaire délirant à 100M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir prendre la succession de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain, Zinedine Zidane avait reçu une offre de contrat pour le moins colossales ces derniers mois. En effet, un club saoudien lui offrait l'opportunité de trouver un job juste le temps que la place se libère chez les Bleus, avec un salaire délirant à hauteur de 100M€. Explications.

Zinedine Zidane sur le banc de l'équipe de France, ça se précise ? Didier Deschamps avait officialisé en début d'année 2025 qu'il quitterait ses fonctions de sélectionneur après la Coupe du Monde 2026, et c'est donc logiquement le nom de Zidane qui revient avec insistance pour sa succession. En attendant, l'ancien entraîneur du Real Madrid, sans contrat depuis 2021, avait l'occasion l'été dernier d'aller prendre une fortune en Arabie Saoudite...

Al-Hilal a proposé un salaire en or à Zidane L’EQUIPE a en effet révélé en mai qu’Al-Hilal aurait proposé à Zinedine Zidane un contrat d'une durée de un an avec un salaire de... 100M€ ! Un an, pas plus, afin de donner l'opportunité à Zidane d'accepter cette mission saoudienne avant de prendre l’équipe de France en mains. Mais finalement, l'ancien meneur de jeu n'a pas donné suite à cette offre...