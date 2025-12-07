Mbappé va «se mettre minable», la folle annonce !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En grande forme depuis le début de la saison, Kylian Mbappé vise comme tout le monde la Coupe du monde à la fin de la saison. L'attaquant du Real Madrid est en feu et multiplie les buts. Il voudra prendre sa revanche du Qatar 2022 l'année prochaine avec les Bleus. Il n'a pas hésité à exprimer à nouveau sa motivation.

Le mois dernier, l'Equipe de France a validé son ticket pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Les Bleus feront partie des favoris et tenteront de décrocher une nouvelle étoile. A bientôt 27 ans, Kylian Mbappé rêve d'un nouveau sacre dans cette compétition, lui qui était tout proche d'offrir à sa nation un troisième titre en 2022.

Mbappé à fond pour la Coupe du monde Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé enchaîne les buts avec le Real Madrid et se montre efficace à quasiment chaque match. C'est donc de bon augure avant la Coupe du monde 2026 s'il parvient à garder ce rythme, une compétition qui le fait saliver. « On veut toujours gagner, c'est une compétition tellement spéciale... On est obligé de tout donner, de vraiment se mettre minable pour avoir l'infime chance de gagner cette compétition » déclare-t-il à Téléfoot.