Il balance son coup de coeur en plein direct : Surprise totale en équipe de France ?

A l'issue de cette saison 2025-2026 intéressante, toutes les sélections se tourneront vers l'Amérique du Nord pour la Coupe du monde 2026. Pour la France, Didier Deschamps annoncera sa liste en mai prochain et d'ici là, de nouveaux candidats peuvent croire à une place. Pour Walid Acherchour, le travail de Matthieu Udol au RC Lens actuellement mérite que l'on s'y penche un peu plus.

Pour sa dernière compétition à la tête de l'Equipe de France, Didier Deschamps aura pour objectif bien sûr d'aller remporter la compétition. Le sélectionneur français a du choix pour composer la meilleure équipe possible et il peut encore se passer beaucoup de choses d'ici la fin de la saison. En ce moment, Matthieu Udol fait forte impression avec le RC Lens et il pourrait créer la surprise d'après Walid Acherchour.

« Aujourd'hui, c'est le troisième latéral gauche français, derrière Theo Hernandez et Lucas Digne » Recruté au RC Lens l'été dernier, l'ancien joueur du FC Metz Matthieu Udol brille avec son nouveau club. Le joueur de 29 ans s'est imposé comme un solide élément en défense, ce qui permet à Lens de prendre la tête du classement de Ligue 1. Une belle surprise qui pourrait avoir des conséquences en Equipe de France. « Sincèrement dans une liste où il y a un absent côté gauche, je ne serai pas surpris de voir Udol en équipe de France. Aujourd'hui, c'est le troisième latéral gauche français, derrière Theo Hernandez et Lucas Digne » assure Walid Acherchour dans l'After Foot sur RMC.