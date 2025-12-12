Zidane - Équipe de France : L’offre de salaire hallucinante

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Début 2025, Didier Deschamps a officialisé son départ de l'Equipe de France à l'issue de la Coupe du monde 2026, sa dernière grande compétition à la tête des Bleus. Le sélectionneur, en place depuis 2012, pourrait laisser sa place à Zinédine Zidane, dont l'arrivée semble de plus en plus évidente. Ce dernier a d'ailleurs été approché par Al-Hilal pour une proposition hallucinante.

Depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane n'a pas connu d'autre expérience en tant que coach. Mais depuis l'annonce du départ de Didier Deschamps, il est le candidat désigné pour reprendre sa succession et il ne devrait pas y avoir de surprise quant à sa nomination. En attendant d'occuper cette fonction de sélectionneur, il s'est vu proposer une grosse offre de la part du club d'Al-Hilal en Arabie saoudite. Une proposition refusée par le Français.

Al-Hilal fait une énorme proposition à Zinédine Zidane En effet, L'Equipe a révélé en mai dernier que le club d'Al-Hilal aurait proposé à Zinédine Zidane un contrat d'une durée d'un an pour devenir le nouveau coach du club, le tout pour 100M€. Une offre exceptionnelle qui lui aurait permis d'arriver en Equipe de France avec une autre expérience d'entraîneur. Mais la légende du football français n'a pas donné suite.