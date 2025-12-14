Zidane arrive : Révolution annoncée avec Deschamps ?

Dans environ six mois, l'Equipe de France disputera la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord avec à sa tête pour une dernière fois Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus quittera son poste après 14 ans et il tentera de s'illustrer de la meilleure des manières pour finir en beauté. Pour Hugo Lloris, il y a peu de chances de voir Deschamps changer sa manière de fonctionner.
Depuis 2012, Didier Deschamps œuvre sur le banc des Bleus en s'appuyant sur des profils d'expérience et en changeant peu sa manière de faire. Le sélectionneur annoncera en mai prochain la liste des joueurs qui disputeront la Coupe du monde 2026 pour la France et pour Hugo Lloris, il ne devrait pas y avoir beaucoup de surprises.
Didier Deschamps prêt pour le changement ? Lloris n'y croit pas
Depuis des années, Didier Deschamps fait en sorte de garder un groupe similaire lors des rassemblements, ce qui laisse peu de place aux surprises dans l'effectif. Pour Hugo Lloris, qui a passé beaucoup de temps à côtoyer l'ancien champion du monde, les plans ne devraient pas beaucoup changer d'ici la Coupe du monde. « Cela sera la dernière phase finale pour Didier Deschamps à la tête des Bleus. Il n’aura pas à gérer “l’après”. Va-t-il prendre des risques dans la constitution de l’effectif, dans ses idées ? Non, je pense qu’il restera fidèle à ses principes. La seule différence, c’est qu’une fois la compétition finie, il mettra un terme à sa carrière de sélectionneur. Quel parcours… Je pense que les gens l’apprécieront après. On a presque oublié où se situait l’équipe de France quand il en a pris les commandes. C’est un acteur majeur du football français, il a eu un impact incroyable en tant que joueur ou sélectionneur. Le connaissant, je pense qu’il a déjà une idée bien arrêtée sur son groupe, à quelques exceptions près. Il reste cette part d’inconnu à six mois de la compétition mais Didier a l’expérience pour ça avec un staff de très haut niveau » dévoile Hugo Lloris dans un entretien pour le JDD.
Deschamps chez les Bleus, un bilan impressionnant
Après autant de temps passé à la tête des Bleus, Didier Deschamps a acquis une grande expérience qui lui permettra d'étoffer un peu plus son palmarès de sélectionneur. Sous sa houlette, la France a évidemment brillé avec un nouveau titre de championne du monde ainsi qu'une autre finale, sans oublier la finale de l'Euro 2016 également. « Ce que j’apprécie chez lui, c’est qu’il a toujours su s’adapter aux nouvelles générations, pris la responsabilité d’effectuer des changements à des moments clefs dans l’effectif et intégré progressivement des nouveaux talents pour prendre le relais. On a une telle stabilité en termes de résultats qu’on s’y est habitué, alors que ce n’est pas naturel. On peut toujours commenter la manière, mais, sur les phases finales, l’équipe de France est toujours là. Dernièrement, on est tombé deux fois en demi-finale face à l’Espagne à l’Euro et en Ligue des Nations, mais on a en face des adversaires de notre qualité et il est très difficile d’aller au bout à chaque fois. Même avec les meilleurs joueurs, avec la meilleure équipe, ça se joue tellement à rien… Pour moi, l’équipe de France figurera parmi les favorites » assure Hugo Lloris.