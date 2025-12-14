Zidane arrive : Révolution annoncée avec Deschamps ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans environ six mois, l'Equipe de France disputera la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord avec à sa tête pour une dernière fois Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus quittera son poste après 14 ans et il tentera de s'illustrer de la meilleure des manières pour finir en beauté. Pour Hugo Lloris, il y a peu de chances de voir Deschamps changer sa manière de fonctionner.

Depuis 2012, Didier Deschamps œuvre sur le banc des Bleus en s'appuyant sur des profils d'expérience et en changeant peu sa manière de faire. Le sélectionneur annoncera en mai prochain la liste des joueurs qui disputeront la Coupe du monde 2026 pour la France et pour Hugo Lloris, il ne devrait pas y avoir beaucoup de surprises.

Didier Deschamps prêt pour le changement ? Lloris n'y croit pas Depuis des années, Didier Deschamps fait en sorte de garder un groupe similaire lors des rassemblements, ce qui laisse peu de place aux surprises dans l'effectif. Pour Hugo Lloris, qui a passé beaucoup de temps à côtoyer l'ancien champion du monde, les plans ne devraient pas beaucoup changer d'ici la Coupe du monde. « Cela sera la dernière phase finale pour Didier Deschamps à la tête des Bleus. Il n’aura pas à gérer “l’après”. Va-t-il prendre des risques dans la constitution de l’effectif, dans ses idées ? Non, je pense qu’il restera fidèle à ses principes. La seule différence, c’est qu’une fois la compétition finie, il mettra un terme à sa carrière de sélectionneur. Quel parcours… Je pense que les gens l’apprécieront après. On a presque oublié où se situait l’équipe de France quand il en a pris les commandes. C’est un acteur majeur du football français, il a eu un impact incroyable en tant que joueur ou sélectionneur. Le connaissant, je pense qu’il a déjà une idée bien arrêtée sur son groupe, à quelques exceptions près. Il reste cette part d’inconnu à six mois de la compétition mais Didier a l’expérience pour ça avec un staff de très haut niveau » dévoile Hugo Lloris dans un entretien pour le JDD.