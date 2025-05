Mercato : L’OM annonce son entraîneur pour la saison prochaine !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dauphin du PSG, l’OM retrouvera la Ligue des champions la saison prochaine, avec Roberto De Zerbi ? La réponse à cette question n’est pas encore connue alors que l’entraîneur, qui a affiché son envie de poursuivre l'aventure après la victoire contre Rennes (4-2), veut échanger avec sa direction avant de se décider. De son côté, Medhi Benatia affiche une position claire.

Restera, restera pas ? L’avenir de Roberto De Zerbi fait l’objet de rumeurs depuis quelques mois, lui qui n’a pas hésité à semer le trouble sur sa situation personnelle lorsque l’OM était en difficulté cette saison. Après la victoire face à Rennes (4-2) ce samedi lors de la dernière journée de Ligue 1, l’Italien a affiché sa volonté de rester à son poste, sans en apporter l’assurance. « La volonté de rester est là, à 100 %. Mais ça a été une saison très dure pour tous. J’aime bien le bazar, les polémiques, toute cette ambiance. Mais il faut discuter de comment s’est passée la saison. Mais, il y a sans doute des choses qui n’ont pas plu au club, et d’autres à moi », faisait-il savoir en conférence de presse.

Benatia veut voir De Zerbi rester

Du côté de l’OM, on se projette en tout cas avec Roberto De Zerbi sur le banc comme l’a fait savoir Medhi Benatia au micro de beIN Sports avant le coup d’envoi. « Peut-on dire que De Zerbi sera l’entraîneur de l’OM la saison prochaine ? Oui, bien sûr. On connaît tous sa valeur. Il a su trouver les bonnes solutions, même dans les moments compliqués. Et malgré tout, l’équipe a été sur le podium quasiment toute la saison, sauf après la deuxième journée. Donc quand on parle de difficultés, il faut relativiser. Notre qualification est méritée. On a vu une nette progression dans le jeu. C’est vrai que Roberto est perfectionniste, il attend toujours plus, mais on a eu des matchs où on a vraiment pris du plaisir. Il y aura des discussions, comme dans tout club, pour voir comment chacun envisage l’avenir. Mais on est très satisfaits de son travail. C’est un coach passionné, très investi, qui vit pour ce qu’il fait », a confié le directeur du football de l’OM.

« Il s’est attaché à la ville et aux gens »

Medhi Benatia est également revenu sur la sortie remarquée de son entraîneur après la défaite contre l’AJ Auxerre, se disant « prêt à partir » si le « problème » venait de lui. « Oui, mais il était déçu. Il n’avait pas réussi à imposer le jeu qu’il voulait. Il l’a dit dans la presse, et moi j’ai pris la parole ensuite pour calmer un peu les choses. Trois semaines plus tard, il expliquait qu’il se voyait bien rester ici. Il s’est attaché à la ville et aux gens », annonce le Marocain, rapporté par Le Phocéen.