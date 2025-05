Transferts : L'OM révèle ses priorités du mercato !

La rédaction

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l’OM prépare déjà son mercato estival. Malgré une fin de saison réussie, les lacunes défensives ont marqué l’exercice 2024-2025. Medhi Benatia a confirmé que le club marseillais fera de ce secteur une priorité. Le directeur sportif promet un recrutement intelligent, adapté aux exigences de Roberto De Zerbi.

Si l’OM a finalement réussi sa saison en terminant deuxième du championnat, de nombreux points sont à améliorer en vue de l’année prochaine. Qualifiés pour la Ligue des champions, les Olympiens vont devoir se renforcer considérablement en défense pour être compétitifs, un secteur de jeu priorisé lors de la prochaine fenêtre de transferts. Après la victoire face à Rennes, l’OM peut désormais avoir les yeux rivés sur le mercato d’été.

«On a encaissé beaucoup de buts»

Dans un entretien accordé à BeIN Sports avant le match face à Rennes, Medhi Benatia a expliqué que l’OM a dû bricoler cette saison en raison du manque de défenseurs :

« Oui. On sait qu’on a marqué pas mal de buts, mais qu’on en a aussi encaissé beaucoup. On a un jeu offensif, c’est notre identité. Après le départ de Lilian, on a repositionné Kondo en défense, où il a été très bon. Mais on réfléchit à le remettre au milieu, son poste naturel, pour éviter d’avoir à bricoler. »

«On veut recruter malin»

Le directeur sportif de l’OM poursuit en avouant que le club cherche à se renforcer en défense en priorité, au vu des profils actuellement à disposition de Roberto De Zerbi :

« Avec 55 matchs, il faut de la profondeur. Luiz Felipe a été blessé, Léo a fait ce qu’il a pu. On veut renforcer la défense, mais aussi les côtés, avec des joueurs capables de provoquer, de faire des différences. C’est essentiel dans la philosophie du coach. On veut recruter malin, avec des joueurs qui apportent une vraie plus-value. »