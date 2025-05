Retour au PSG : L'invitation surprise d'une légende à Al-Khelaïfi !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Capitaine du PSG jusqu'à la finale de Ligue des champions perdue contre le Bayern Munich pendant le Final 8 de 2020 à Lisbonne, Thiago Silva n'a pas eu la possibilité de faire ses adieux aux supporters du PSG au Parc des princes en raison des restrictions dans les stades à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. Le Brésilien a fait un appel du pied au président Nasser Al-Khelaïfi pour une dernière danse.

Au bout de huit années de collaboration, Thiago Silva et le PSG ont emprunté des chemins différents après le Final 8 de la Ligue des champions 2020. Ironiquement, la légende du Paris Saint-Germain y vivait son meilleur moment et son pire souvenir à la fois avec une défaite en finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich comme ce dernier l'a assuré en interview pour le média Carré.

«On perd la finale, c'était le pire des moments pour moi et mon dernier match sous ce maillot»

« Le meilleur moment et le pire moment était la finale de la Ligue des champions, c'est fou. On arrive en finale, notre rêve est là. On perd la finale, c'était le pire des moments pour moi et mon dernier match sous ce maillot. Je n'ai pas eu l'opportunité de dire au revoir aux supporters à cause de la pandémie ». Deux regrets en une soirée donc pour Thiago Silva. C'est ce qu'il a reconnu lors de sa discussion avec le journaliste Raphaël Domenach.

«Je suis ouvert pour le club. On parle souvent avec le président Nasser»

Aux yeux de Thiago Silva, le fait d'effectuer ses adieux au Parc des princes même cinq années plus tard ne signifie pas que c'est trop tard pour autant. L'ancien capitaine du Paris Saint-Germain avoue toujours discuter avec le président Nasser Al-Khelaïfi et affirme au média Carré être emballé par l'idée de revenir au PSG pour une toute dernière danse et un dernier tour de stade. « Si j'aimerais venir faire mes adieux au Parc des princes ? Bien sûr, surtout parce que quand je suis parti de Chelsea, j'ai eu l'opportunité de faire ça de dire au revoir aux gens et aux supporters de Chelsea. C'était magnifique pour moi. A Paris, je n'ai pas pu le faire, à cause de la pandémie (...) Je suis ouvert pour le club. On parle souvent avec le président Nasser (ndlr Al-Khelaïfi). Je suis content de voir les gens qui demandent ça. Ca me fait plaisir ».