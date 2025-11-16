Transfert de Cherki : Le terrible constat à l’OL !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Régulièrement annoncé sur le départ, Rayan Cherki a finalement quitté l’OL lors du dernier mercato estival. Transféré à Manchester City, l’international français s’en est allé, laissant ainsi les Gones sans son génie. Une perte préjudiciable comme l’a souligné Nicolas Tagliafico, qui a expliqué à quel point le départ de Cherki a fait perdre gros à l’OL.

7ème de Ligue 1, l’OL se débrouille bien depuis le début de la saison alors qu’on prédisait l’enfer aux Gones étant donné ce qui s’est passé cet été. Paulo Fonseca a vu de nombreux joueurs talentueux s’en aller. Ça a notamment été le cas de Rayan Cherki, transféré à Manchester City. Une grosse perte pour l’OL comme ça a été confirmé dans le vestiaire lyonnais.

Tagliafico et le départ de Cherki de l’OL C’est Nicolas Tagliafico qui a évoqué ce départ coûteux de Rayan Cherki pour l’OL. Le latéral argentin des Gones a ainsi confié dans un entretien accordé à AS : « Même si nous avons le sentiment de bien jouer actuellement, nous devons encore progresser car nous avons moins de joueurs que la saison dernière, et peut-être un peu moins de qualité aussi : Cherki est parti, Thiago Almada est parti… Mais en tant qu'équipe, nous pensons bien jouer ».