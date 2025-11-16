Transfert de Cherki : Le terrible constat à l’OL !

Régulièrement annoncé sur le départ, Rayan Cherki a finalement quitté l’OL lors du dernier mercato estival. Transféré à Manchester City, l’international français s’en est allé, laissant ainsi les Gones sans son génie. Une perte préjudiciable comme l’a souligné Nicolas Tagliafico, qui a expliqué à quel point le départ de Cherki a fait perdre gros à l’OL.
7ème de Ligue 1, l’OL se débrouille bien depuis le début de la saison alors qu’on prédisait l’enfer aux Gones étant donné ce qui s’est passé cet été. Paulo Fonseca a vu de nombreux joueurs talentueux s’en aller. Ça a notamment été le cas de Rayan Cherki, transféré à Manchester City. Une grosse perte pour l’OL comme ça a été confirmé dans le vestiaire lyonnais.
Tagliafico et le départ de Cherki de l’OL
C’est Nicolas Tagliafico qui a évoqué ce départ coûteux de Rayan Cherki pour l’OL. Le latéral argentin des Gones a ainsi confié dans un entretien accordé à AS : « Même si nous avons le sentiment de bien jouer actuellement, nous devons encore progresser car nous avons moins de joueurs que la saison dernière, et peut-être un peu moins de qualité aussi : Cherki est parti, Thiago Almada est parti… Mais en tant qu'équipe, nous pensons bien jouer ».
« Pas meilleur club où aller »
Rayan Cherki a donc quitté l’OL pour Manchester City. Et c’était semble-t-il le meilleur choix à faire pour sa carrière. En effet, récemment, Eric Di Meco confiait à propos du transfert de Cherki avec Pep Guardiola : « Je pense que pour lui, il n’y avait pas meilleur club où aller. Pour ce genre de talent-là, Guardiola, c’est le mieux comme coach. Il va lui manger le cerveau, toujours être sur son dos, c’est un peu le même style que Foden ».