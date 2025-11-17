Laure Boulleau : La séparation est validée !

Le PSG a opéré à un choix très fort ces derniers mois en poussant Gianluigi Donnarumma vers la sortie afin de le remplacer par Lucas Chevalier. Un dossier qui fait déjà couler beaucoup d'encre dès le mois de février 2025, et à cette époque, l'idée plaisait beaucoup à Laure Boulleau qui validait les rumeurs de séparation entre Donnarumma et le PSG.
Malgré ses excellentes performances dans le parcours historique du PSG en Ligue des Champions la saison passée, Gianluigi Donnarumma n'a pas été conservé durant l'été. Le gardien italien, qui était arrivé à un an de la fin de son contrat, a finalement été poussé au départ par Luis Enrique qui a préféré recruter Lucas Chevalier en provenance du LOSC pour remplacer Donnarumma. Et cette séparation au PSG faisait déjà couler beaucoup d'encre en cours de saison...
« Chevalier, je trouve que c’est une très bonne piste »
Dès le mois de février dernier, dans le Canal Football Club, Laure Boulleau évoquait la possibilité de voir partir Donnarumma pour recruter Lucas Chevalier au PSG : « Je trouve quand même que Lucas Chevalier est un gardien qui correspond plus au style de Luis Enrique. Après, si Gianluigi Donnarumma est bon en ce moment, tant mieux pour lui. Moi, Chevalier, je trouve que c’est une très bonne piste… », confiait Laure Boulleau, qui validait déjà l'idée d'une séparation entre l'international italien et le PSG.
Chevalier, le grand changement au PSG
Le PSG a donc déboursé 40M€ pour recruter Lucas Chevalier, et alors que le début de saison ne se passe pas forcément comme prévu pour le gardien français, il s'est récemment confié dans les colonnes du Figaro sur ce changement de carrière : « Quand on arrive dans l'un des meilleurs clubs du monde, la pression en est tout autre. [...] C'était le moment de quitter Lille. Le projet, un club français, la façon dont le PSG travaille... Forcément, c'est dur, c'est le sport de haut niveau, mais, si je veux avancer dans ma carrière, c'était le moment », a confié Chevalier.