Laure Boulleau : La séparation est validée !

Le PSG a opéré à un choix très fort ces derniers mois en poussant Gianluigi Donnarumma vers la sortie afin de le remplacer par Lucas Chevalier. Un dossier qui fait déjà couler beaucoup d'encre dès le mois de février 2025, et à cette époque, l'idée plaisait beaucoup à Laure Boulleau qui validait les rumeurs de séparation entre Donnarumma et le PSG.

Malgré ses excellentes performances dans le parcours historique du PSG en Ligue des Champions la saison passée, Gianluigi Donnarumma n'a pas été conservé durant l'été. Le gardien italien, qui était arrivé à un an de la fin de son contrat, a finalement été poussé au départ par Luis Enrique qui a préféré recruter Lucas Chevalier en provenance du LOSC pour remplacer Donnarumma. Et cette séparation au PSG faisait déjà couler beaucoup d'encre en cours de saison...

« Chevalier, je trouve que c’est une très bonne piste » Dès le mois de février dernier, dans le Canal Football Club, Laure Boulleau évoquait la possibilité de voir partir Donnarumma pour recruter Lucas Chevalier au PSG : « Je trouve quand même que Lucas Chevalier est un gardien qui correspond plus au style de Luis Enrique. Après, si Gianluigi Donnarumma est bon en ce moment, tant mieux pour lui. Moi, Chevalier, je trouve que c’est une très bonne piste… », confiait Laure Boulleau, qui validait déjà l'idée d'une séparation entre l'international italien et le PSG.