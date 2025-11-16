Laure Boulleau attaqué par des hommes chez Canal + !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir pris sa retraite de footballeuse professionnelle en 2018, Laure Boulleau a directement enchaîné dans son nouveau rôle de consultante sur Canal +. Mais les choses ont visiblement été très compliquées au départ pour l'ancienne joueuse du PSG, qui a été prise à partie par des hommes en raison de son rôle sur la chaîne cryptée.

Après avoir passé l'intégralité de sa carrière au PSG, Laure Boulleau avait décidé, à 32 ans, de prendre sa retraite en juin 2018. Mais l'ex-internationale française n'a pas pour autant abandonné le monde du football, puisqu'elle travaille depuis chez Canal + en tant que consultante et s'est d'ailleurs imposée comme une figure à part entière de l'équipe d'Hervé Mathoux sur la chaîne cryptée. Et pourtant, Laure Boulleau continue d'être attaquée parce qu'elle est une femme qui parle de foot...

« Un milieu où les femmes n'ont pas trop leur place » Dans des propos rapportés par Orange, elle évoque la complexité pour une femme d'évoluer dans ce monde : « Quand j’ai arrêté le foot, je me suis convertie dans les médias. Je savais qu’il allait falloir que je fasse preuve, comme quand j’ai commencé le foot, d’un esprit assez combatif. Mais aussi de beaucoup de travail pour pouvoir m’imposer dans un milieu où les femmes n’avaient pas trop leur place », confie Laure Boulleau.