Laure Boulleau à bout, elle met fin à sa belle histoire !

Minée sur le plan physique et mental par ses nombreuses blessures, Laure Boulleau avait décidé de mettre un terme à sa carrière en 2018 avant sa reconversion en tant que consultante sur Canal +. Et l'ancienne latérale gauche du PSG s'est confiée sans détour sur cette décision après avoir vécu une très belle histoire en professionnelle.

En 2018, après avoir passé l'intégralité de sa carrière en club au sein du PSG, Laure Boulleau décidait à 32 ans de mettre un terme à sa carrière de footballeuse professionnelle. La fin d'une belle histoire pour l'ex-internationale française, qui était malgré tout arrivée à bout de l'aventure avec ses nombreuses blessures comme elle le racontait il y a quelques mois dans un entretien accordé à Hors Terrain.

« C'est allé tellement loin... » « J’ai arrêté ma carrière parce que j’étais très fatiguée physiquement et mentalement. Je dirais peut-être presque plus mentalement que physiquement. En fait, moi j’ai eu que des graves blessures. Je n’ai jamais eu de petites contractures. Moi c’était genre les croisés, le ménisque. Je me suis fait une blessure de l’ischio à gauche, c’était assez grave, ça m’a pénalisé et j’ai galéré pour revenir. Je suis revenue mais j’ai senti que c’était allé tellement loin au niveau de mon épuisement mental que ça m’avait fait un peu basculer en mode ‘pourquoi je fais ça ?’ », confie Laure Boulleau.