Lamine Yamal : Grand changement imminent, c'est officiel !

Amadou Diawara

Après plus de deux ans de travaux au Camp Nou, le FC Barcelone ne va plus jouer au stade olympique Lluís Companys de Montjuïc. En effet, la nouvelle enceinte du Barça est enfin prête. Comme l'a officialisé le club blaugrana, la bande à Lamine Yamal va jouer son tout premier match au nouveau Camp Nou ce samedi après-midi.

Depuis plus de deux ans, le FC Barcelone recevait ses adversaires au stade olympique Lluís Companys de Montjuïc. En effet, les Blaugrana ont dû aller jouer ailleurs pendant que le Camp Nou était en travaux. Mais heureusement pour les Catalans, la nouvelle enceinte est enfin prête.

«Nous rentrons à la maison» Comme l'a annoncé le FC Barcelone sur son compte X, les hommes de Hans-Dieter Flick vont évoluer sur la pelouse du nouveau Camp Nou ce samedi après-midi. La bande à Lamine Yamal ayant rendez-vous avec l'Athletic à 16h15. « Nous rêvions de ce retour. Maintenant, nous le vivons. Nous rentrons à la maison. Nous retournons au Spotify Camp Nou », a posté le Barça.