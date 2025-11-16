Lamine Yamal : L’annonce très spéciale pour Barcelone !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Encore une fois, cette trêve internationale a marqué les esprits du côté de l'Espagne. Lamine Yamal est source de tensions entre son club, le FC Barcelone, et sa sélection. Le jeune prodige est absent de ce rassemblement de novembre mais il devrait vite retrouver les terrains de football. En effet, il a fait une petite annonce sur les réseaux sociaux.

Pas au mieux depuis le début de la saison, Lamine Yamal a vu sa convocation pour ce rassemblement de novembre être annulée. Le joueur espagnol a subi une intervention médicale pour soigner sa pubalgie sans que sa sélection en soit informée. Un conflit a donc lieu entre les différentes instances. Cela n'empêchera pas l'Espagnol de retourner bientôt dans son club. Il a hâte.

Lamine Yamal de retour au Barça La semaine prochaine, le FC Barcelone sera opposé à l'Athletic Bilbao pour la reprise de la Liga. Lamine Yamal sera peut-être de la partie, lui qui n'a pas hésité à faire un teasing concernant son retour. « Des nuits spéciales arrivent » écrit-il en story sur Instagram avec une photo du Camp Nou.