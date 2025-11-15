Lamine Yamal : L’énorme problème annoncé à Barcelone !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des derniers mois, le comportement hors-terrain de Lamine Yamal a fait couler beaucoup d’encre. Entre ses affaires amoureuses ou encore son départ en vacances avec Neymar, le prodige de 18 ans fait parler de lui. Pour son coéquipier en sélection Alex Baena, le problème se situe dans le fait que Yamal évolue au FC Barcelone.

A seulement 18 ans, Lamine Yamal est déjà considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde. Mais au cours des derniers mois, le phénomène du FC Barcelone a connu des temps contrastés. Entre une deuxième place au Ballon d’Or, une situation extra-sportive tumultueuse avec la chanteuse Nicki Nicole, ou encore sa pubalgie, l’Espagnol fait couler de l’encre.

Yamal enchaîne les polémiques Dernière affaire en date : sa non-participation au dernier rassemblement de l’Espagne. Convoqué par Luis de la Fuente, Lamine Yamal n’a pas pris part à ce rassemblement en raison de la décision du FC Barcelone de l'opérer au pubis. Quoi qu’il en soit, Lamine Yamal n’a pas fini de faire parler de lui, même si pour son coéquipier en sélection Alex Baena, cela s’explique facilement.