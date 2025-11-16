L'OM est victime d'un coup à la Lamine Yamal !

Amadou Diawara

A l'instar de Lamine Yamal, Nayef Aguerd souffre d'une pubalgie. Forfait pour le rassemblement du Maroc, le défenseur de l'OM est rentré à Marseille plus tôt que prévu. En effet, Nayef Aguerd va poursuivre son protocole de soins avec son club. Reste à savoir quand il pourra reprendre la compétition.

Frappé par une pubalgie en début de saison, Lamine Yamal avait pu faire son retour avec le FC Barcelone. Toutefois, le numéro 10 d'Hans-Dieter Flick avait rechuté face au PSG (le 1er octobre).

Handicapé par une pubalgie, Yamal a lâché l'Espagne Contraint de rester éloigné des terrains pendant quelques semaines, Lamine Yamal avait repris la compétition ces dernières semaines. Logiquement, Luis de la Fuente l'avait donc convoqué pour participer au rassemblement de l'Espagne du mois de novembre. Mais alors qu'il vient de subir une intervention chirurgicale pour se débarrasser totalement de sa pubalgie, Lamine Yamal a été renvoyé chez lui, étant forfait pour les deux matchs de la Roja.