Clash en Espagne : Il annonce la fin pour Yamal !

Amadou Diawara

Convoqué pour ce rassemblement de l'Espagne, Lamine Yamal a dû déclarer forfait. Alors que la star du FC Barcelone a subi une intervention pour se débarrasser de sa pubalgie, un clash a éclaté avec la fédération espagnole de football. Présent en conférence de presse ce vendredi, le sélectionneur de la Roja a tenu à éteindre la polémique.

Victime d'une pubalgie, Lamine Yamal avait retrouvé les terrains. Par conséquent, Luis de la Fuente l'a convoqué pour ce rassemblement de l'Espagne. Toutefois, Lamine Yamal a finalement été renvoyé chez lui par la Roja, et ce, parce qu'il a subi une intervention chirurgicale secrète.

«Nous l’avons pour 15 ans» Via un communiqué, la fédération espagnole de football a taclé le FC Barcelone. « Le service médical de la RFEF tient à exprimer sa surprise et sa consternation d'avoir appris, lundi 10 novembre à 13h47, jour du début du stage de préparation officiel avec l'équipe nationale, que le joueur Lamine Yamal avait subi le matin même une intervention invasive par radiofréquence pour traiter une gêne pubienne. Cette intervention a été pratiquée sans que le staff médical de l'équipe nationale en soit préalablement informé. Ce dernier n'a été mis au courant des détails que par un rapport reçu la veille à 22h40 (lundi), recommandant un repos de 7 à 10 jours », pouvait-on lire.