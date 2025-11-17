Laure Boulleau et son salaire, la révélation !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Laure Boulleau a tout connu au Paris Saint-Germain, club qu’elle a rejoint en 2005, quelques années avant le rachat par le Qatar. De quoi bouleverser l’équipe masculine, mais également la section féminine, et permettre à l’actuelle consultante de Canal + de revoir son salaire à la hausse.

Désormais consultante sur Canal +, Laure Boulleau s’est fait connaître au Paris Saint-Germain, son club de cœur au sein duquel elle a joué treize saisons, jusqu’à sa retraite en 2018. L’ex-latérale gauche a donc vécu de l’intérieur la révolution provoquée par l’arrivée du Qatar en 2011, un changement significatif pour l’équipe masculine mais également féminine du PSG.

La révolution au PSG En 2019, Laure Boulleau racontait à Libération comment le rachat du PSG par QSI avait bouleversé la section féminine : « C'est simple, on est passées professionnelles en une saison ». De quoi logiquement changer le visage de l’équipe. « Nos corps se sont tonifiés, notre technique s'est aiguisée. On est devenues d'autres athlètes », confiait celle qui officie désormais dans le Canal Football Club.