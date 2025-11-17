Laure Boulleau et son salaire, la révélation !

Laure Boulleau a tout connu au Paris Saint-Germain, club qu’elle a rejoint en 2005, quelques années avant le rachat par le Qatar. De quoi bouleverser l’équipe masculine, mais également la section féminine, et permettre à l’actuelle consultante de Canal + de revoir son salaire à la hausse.
Désormais consultante sur Canal +, Laure Boulleau s’est fait connaître au Paris Saint-Germain, son club de cœur au sein duquel elle a joué treize saisons, jusqu’à sa retraite en 2018. L’ex-latérale gauche a donc vécu de l’intérieur la révolution provoquée par l’arrivée du Qatar en 2011, un changement significatif pour l’équipe masculine mais également féminine du PSG.
La révolution au PSG
En 2019, Laure Boulleau racontait à Libération comment le rachat du PSG par QSI avait bouleversé la section féminine : « C'est simple, on est passées professionnelles en une saison ». De quoi logiquement changer le visage de l’équipe. « Nos corps se sont tonifiés, notre technique s'est aiguisée. On est devenues d'autres athlètes », confiait celle qui officie désormais dans le Canal Football Club.
Plus de 8 000€ par mois pour Laure Boulleau
Le changement s’est également fait ressentir sur la fiche de paie, puisque le quotidien révélait à l’époque que l’ancienne internationale française touchait plus de 8 000 euros par mois durant ses dernières années au PSG. « Et encore, ce n'est rien comparé aux filles de Lyon ! (jusqu'à 30 000 mensuels au moment de l’entretien selon Libé, NDLR), ajoutait Laure Boulleau. Sur ce registre-là, on doit encore faire beaucoup d'efforts si on veut rivaliser avec l'OL. Et il faut rivaliser avec l'OL. Le public ne s'intéresse pas à des championnats sans adversité ni enjeux. »