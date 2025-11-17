La famille Mbappé en pleine galère, il dit stop et fait une dépression !

Amadou Diawara

Passé par le Stade Rennais entre 2006 et 2012, Jirès Kembo Ekoko a pris sa retraite sportive lors de l'été 2019. Interrogé sur la fin de sa carrière, le grand frère de Kylian Mbappé a avoué qu'il l'avait très mal vécu. D'ailleurs, Jirès Kembo Ekoko a même fait une petite dépression, comme il l'a reconnu lui-même.

Ayant fait ses débuts à l'AS Bondy, Jirès Kembo Ekoko a réussi à passer professionnel. Ayant eu une expérience au Stade Rennais (2006-2012), l'ancien attaquant a également évolué à l'étranger. En effet, le grand frère de Kylian Mbappé a également défendu les couleurs d'Al-Ain FC (Emirats Arabes Unis), d'El-Jaish SC (ex-club du Qatar), d'Al-Nasr SC (Emirats Arabes Unis) et de Bursaspor (Turquie).

Jirès Kembo Ekoko a vécu un calvaire à la fin de sa carrière A la fin de la saison 2018-2019, Jirès Kembo Ekoko a raccroché les crampons. Lors d'un entretien accordé au Parisien, le jeune retraite (37 ans) a avoué qu'il avait été difficile pour lui de digérer la fin de sa carrière.