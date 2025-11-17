Transfert de Mbappé : Le PSG annonce un coup «fantastique» à 55M€ !

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé a refusé d'activer sa clause pour étendre son bail jusqu'au 30 juin 2025, le PSG l'a placé dans son loft durant l'été 2023. Pour retrouver le groupe de Luis Enrique, l'actuel numéro 10 du Real Madrid aurait renoncé à certaines primes. Toutefois, le clan Mbappé affirme qu'aucun accord n'a été conclu en ce sens. De son côté, le PSG dénonce « un récit fantastique » de la part de l'entourage du joueur français.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a rempilé en 2022, et ce, pour une durée de deux saisons, plus une en option. Malheureusement pour le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi, son ancien numéro 7 a refusé d'activer sa clause pour étendre son bail jusqu'au 30 juin 2025.

Aucun accord entre le PSG et le clan Mbappé ? Lié au PSG jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé a été placé dans le loft du club parisien lors de l'été 2023. Comme l'assure l'écurie rouge et bleu, l'international français a été réintégré au groupe de Luis Enrique parce qu'il a accepté de renoncer à certaines primes. Mais à en croire le clan Mbappé, il s'agit d'un « fantasme » du PSG.