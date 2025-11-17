Guerre avec le PSG : Jackpot pour Kylian Mbappé ?

Pierrick Levallet

Entre Kylian Mbappé et le PSG, c’est la guerre depuis plusieurs mois maintenant. L’attaquant du Real Madrid continue de réclamer ses 55M€ à son ancien club, et demande par la même occasion la requalification de ses CDD en CDI. Si le champion du monde 2018 parvient à prouver qu’il est dans son bon droit, la somme qu’il empocherait pourrait être très élevée.

L’histoire entre Kylian Mbappé et le PSG est encore loin d’être terminée. Depuis son départ pour le Real Madrid lors de l’été 2024, le champion du monde 2018 réclame 55M€ à son ancien club, somme correspondante à des salaires et primes impayées par les Rouge-et-Bleu. Et comme si cela n’était pas suffisant, l’attaquant de 26 ans demande par la même occasion la requalification de ses CDD en CDI.

Kylian Mbappé va empocher un pactole contre le PSG ? Si une loi passée en 2015 peut le bloquer dans cette entreprise, Kylian Mbappé souhaite prouver que le PSG n’a pas respecté les termes du contrat pour obtenir gain de cause. Et s’il parvient à ses fins, le natif de Bondy pourrait empocher un joli pactole.