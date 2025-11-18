Clash avec le PSG : La punchline du clan Mbappé !

Pierrick Levallet

Entre le PSG et Kylian Mbappé, la guerre est loin d’être terminée. Ce lundi, une audience était prévue aux prud’hommes pour tenter de départager les deux parties sur le litige que les oppose. Les avocates de l’attaquant du Real Madrid ont donc réglé leurs comptes avec les Rouge-et-Bleu, lâchant au passage une punchline sur les agissements du club de la capitale.

La guerre continue entre Kylian Mbappé et le PSG. Depuis son départ pour le Real Madrid, l’attaquant de 26 ans ne cesse de réclamer 55M€ à son ancien club, somme correspondante à trois mois de salaires impayés. Les Rouge-et-Bleu ont toutefois toujours refusé de lui verser ce montant, insistant sur l’existence d’un accord passé entre les deux parties en cas de transfert libre.

La guerre de la démesure entre Mbappé et le PSG Une audience aux prud’hommes avait alors lieu ce lundi pour tenter départager le PSG et Kylian Mbappé dans ce litige. Les exigences sont d’ailleurs devenues démesurées. Le capitaine de l’équipe de France réclame désormais 263M€, quand les champions d’Europe 2025 attendent 440M€ de dommages et intérêts. L’audience avait donc des airs de règlement de comptes.