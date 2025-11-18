PSG : En danger, Pierre Ménès s’enfuit en urgence !

Axel Cornic

Journaliste et consultant football, Pierre Ménès a quasiment tout connu au cours de sa carrière. Mais c’est bien lors d’un match du Paris Saint-Germain, que l’ancien de Canal+ ainsi que de L’Equipe se serait senti le plus en danger dans un stade.

S’il n’est plus en direct sur Canal+ depuis plusieurs années, Pierre Ménès continue à commenter l’actualité du football, grâce notamment aux réseaux sociaux. Et via sa chaîne officielle sur YouTube, il a livré une anecdote au sujet de sa carrière.

« Je me suis senti en danger une fois à Furiani, lors d’un Bastia-PSG assez connu » L’ancien consultant et chroniqueur a en effet confié avoir connu sa plus grande frayeur lors d’un match du PSG, du côté de la Corse. « Est-ce que je me suis déjà senti en danger dans un stade ? Je me suis senti en danger deux fois. Une fois à Furiani lors d’un Bastia-PSG assez connu » a expliqué Pierre Ménès.