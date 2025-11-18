PSG : En danger, Pierre Ménès s’enfuit en urgence !

Journaliste et consultant football, Pierre Ménès a quasiment tout connu au cours de sa carrière. Mais c’est bien lors d’un match du Paris Saint-Germain, que l’ancien de Canal+ ainsi que de L’Equipe se serait senti le plus en danger dans un stade.
S’il n’est plus en direct sur Canal+ depuis plusieurs années, Pierre Ménès continue à commenter l’actualité du football, grâce notamment aux réseaux sociaux. Et via sa chaîne officielle sur YouTube, il a livré une anecdote au sujet de sa carrière.
« Je me suis senti en danger une fois à Furiani, lors d’un Bastia-PSG assez connu »
L’ancien consultant et chroniqueur a en effet confié avoir connu sa plus grande frayeur lors d’un match du PSG, du côté de la Corse. « Est-ce que je me suis déjà senti en danger dans un stade ? Je me suis senti en danger deux fois. Une fois à Furiani lors d’un Bastia-PSG assez connu » a expliqué Pierre Ménès.
« Quand tu as 15 mecs qui te coursent sur le parking, tu te casses »
« C’est là où Michel Denisot avait pris un coup de poing dans le tunnel. J’avais été obligé de partir du stade avec 15 mecs qui couraient derrière ma voiture de location » a raconté l’ancien sniper du Canal Football Club. « Quand tu as 15 mecs qui te coursent sur le parking, tu te casses en faisant crisser les pneus de la bagnole. Je ne m’étais pas senti en sécurité là-bas ».