Kylian Mbappé - PSG : Le mensonge à 180M€ !

Pierrick Levallet

L’histoire est encore loin d’être terminée entre Kylian Mbappé et le PSG. Depuis son départ pour le Real Madrid, l’attaquant de 26 ans réclame 55M€ à son ancien club. La somme est finalement montée jusqu’à 240M€. Les Rouge-et-Bleu estimeraient néanmoins que le natif de Bondy leur a menti et attendraient donc aussi un chèque colossal.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, la guerre continue. Depuis qu’il a rejoint le Real Madrid, l’attaquant de 26 ans ne cesse de réclamer 55M€ à ses anciens dirigeants. Cette somme correspond à des salaires et primes impayées. Les Rouge-et-Bleu refusent néanmoins de lui verser, en insistant toujours sur l’existence d’un accord passé en cas de départ libre.

Mbappé réclame 240M€ au PSG ! Une audience était alors prévue ce lundi aux prud’hommes. Et Kylian Mbappé a finalement revu ses exigences à la hausse. Le champion du monde 2018 réclamerait désormais 240M€ au PSG à en croire Le Parisien. Il s’agirait là de dommages et intérêts suite au préjudice subi après son départ pour le Real Madrid.