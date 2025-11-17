Didier Deschamps - PSG : La décision historique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Titularisé ce dimanche par Didier Deschamps face à l'Azerbaïdjan, Lucas Chevalier a connu sa première sélection, devenant ainsi le 19e joueur du Paris SG à porter le maillot de l’équipe de France sous l'ère Deschamps. Un record pour le club parisien, qui devance désormais l'OL en nombre de joueurs sélectionnés.

Lucas Chevalier s’apprête à retrouver ses coéquipiers du PSG avec un nouveau statut, celui d’international ! L’ancien du LOSC a en effet profité du déplacement en Azerbaïdjan (3-1) pour faire sa première apparition sous le maillot bleu, Didier Deschamps ayant décidé de faire tourner pour cette rencontre sans enjeu.

Deschamps a appelé 19 joueurs du PSG Le portier arrivé cet été en provenance du LOSC devient ainsi le 19e joueur du PSG à jouer en équipe de France sous l’ère-Deschamps, entamée en 2012, succédant notamment à Alphonse Areola, Mamadou Sakho, Presnel Kimpembe, Blaise Matuidi, Warren Zaïre-Emery ou encore Kylian Mbappé. Il s’agit d’un record puisque le club de la capitale devance désormais l’OL et ses 18 joueurs, selon StatsDuFoot.