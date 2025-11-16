Lucas Chevalier : Nouveau calvaire après le PSG, c’est historique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé cet été au PSG, Lucas Chevalier connaît des débuts compliqués à Paris. Le jeune gardien de 24 ans connaît ce dimanche sa première titularisation avec l’équipe de France. Pour sa première sélection en Bleu, le portier parisien a concédé l’un des buts les plus rapides de l’histoire de la sélection tricolore.

Une grande première pour Lucas Chevalier. Ce dimanche soir, le gardien du PSG honore sa première sélection en équipe de France. Auteur de débuts compliqués au sein du club parisien, le gardien formé au LOSC espérait sans doute un meilleur début de match.

Lucas Chevalier encaisse tôt Car pour ses grands débuts, le portier de 24 ans a été délaissé par sa défense face à l’Azerbaïdjan. Une erreur de placement de Malo Gusto assortie d’une intervention douteuse de Lucas Hernandez ont fait que les locaux ont ouvert le score au bout de quatre minutes seulement par l’intermédiaire de Renat Dadashov.