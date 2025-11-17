Clash Mbappé - PSG : Grosse révolution annoncée ?

Pierrick Levallet

Le clash entre Kylian Mbappé et le PSG a pris une grosse ampleur sur le plan médiatique. Une audience est prévue aux prud’hommes ce lundi. Et le verdict sera particulièrement attendu. Il pourrait même provoquer une grosse révolution dans le modèle économique du sport professionnel français si l’attaquant du Real Madrid finit par avoir gain de cause.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, les tensions ne sont pas retombées, au contraire. Après son départ pour le Real Madrid lors de l’été 2024, l’attaquant de 26 ans a ouvert un litige avec son ancien club. Le champion du monde 2018 réclame 55M€ aux Rouge-et-Bleu, somme correspondante à des salaires et primes impayées. Et comme si ce n’était pas suffisant, le natif de Bondy demande en plus la requalification de ses CDD en CDI.

Mbappé veut se venger contre le PSG Une loi passée en 2015 barre la route de Kylian Mbappé. Mais le PSG pourrait quand être condamné si le buteur du Real Madrid parvient à prouver que les dirigeants parisiens n’ont pas respecté les termes du contrat. Une audience est prévue aux prud’hommes ce lundi. Et le verdict pourrait provoquer une grosse révolution dans le monde du sport professionnel français.