PSG : La terrible vengeance d’Adrien Rabiot !

Pierrick Levallet

Ce lundi, le PSG a une audience de prévue avec Kylian Mbappé aux prud’hommes. L’attaquant du Real Madrid réclame toujours ses 55M€ et sa requalification de ses CDD en CDI. Le club de la capitale avait déjà été confronté à un cas similaire avec Adrien Rabiot. L’international français avait opté pour cette solution pour se venger au vu de la manière dont son histoire avec les Rouge-et-Bleu s’est terminée.

Le PSG a rendez-vous avec le clan Kylian Mbappé aux prud’hommes ce lundi. Le clash entre les deux parties n’est pas terminé, au contraire. L’attaquant du Real Madrid continue de réclamer ses 55M€ et demanderait par la même occasion la requalification de ses CDD en CDI. Par le passé, le club de la capitale a déjà été confronté à un cas similaire avec Adrien Rabiot.

Le PSG condamné dans l'affaire Rabiot Après sa rupture houleuse avec le PSG, l’ancien de l’OM avait également fait la demande de requalification de ses CDD en CDI. Et l’international français avait eu gain de cause. Les Rouge-et-Bleu avaient été condamnés à lui verser un peu plus d’un million d’euros comme le rapporte Le Parisien.