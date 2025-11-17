Mbappé - PSG : Coup de tonnerre, cette loi relance le clash !

Amadou Diawara

Placé dans le loft du PSG lors de l'été 2023, Kylian Mbappé a saisi la justice pour que son préjudice soit réparé. Pour mettre toutes les chances de son côté, le numéro 10 du Real Madrid a réclamé que son CDD soit requalifié en CDI. Une stratégie qui avait fonctionné pour Adrien Rabiot. Mais alors que la loi a changé, Kylian Mbappé pourrait se retrouver bredouille.

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a refusé d'activer la clause pour étendre son bail d'une année. Pour ne pas voir l'international français partir librement et gratuitement, le club de la capitale l'a placé dans son loft durant l'été 2023, et ce, jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. En effet, Kylian Mbappé a accepté de renoncer à certaines primes pour retrouver le groupe de Luis Enrique.

PSG : Mbappé tente un coup à la Rabiot Transféré au Real Madrid lors de l'été 2024, Kylian Mbappé a saisi la justice pour réparer son préjudice au PSG. Placé dans le loft parisien pendant quelques semaines, le numéro 10 de Xabi Alonso a porté plainte pour harcèlement moral. Pour obtenir gain de cause sur cette affaire, Kylian Mbappé a demandé la requalification de son CDD au PSG en CDI, comme Adrien Rabiot a pu le faire par le passé. D'ailleurs, l'actuel milieu de terrain de l'AC Milan avait remporté son bras de fer judiciaire avec le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi grâce à cette stratégie.