PSG - Départ à l’étranger : Lucas Chevalier sort du silence !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lucas Chevalier a temporairement quitté le PSG et la France pour se rendre en Azerbaïdjan et vivre dimanche sa toute première cape avec l'équipe de France. Malgré un but encaissé très rapidement, les Bleus ont finalement remporté ce match, et Chevalier a réagi avec émotion à sa toute première sélection avec les Bleus.

Le PSG a opéré à un grand changement cet été avec le départ de Gianluigi Donnarumma et le recrutement de Lucas Chevalier, recruté en provenance du LOSC pour 40M€. Le gardien de 24 ans peine encore à faire l'unanimité dans ses performances sous le maillot du club de la capitale, mais cette dynamique plutôt négative n'a pas empêché Didier Deschamps de lui offrir sa première sélection avec l'équipe de France dimanche, en Azerbaïdjan (victoire 4-1).

Chevalier a mal démarré La veille du match, en conférence de presse, Didier Deschamps avait officialisé ce choix avec le gardien du PSG : « Il y a des joueurs que je veux voir. Lucas Chevalier sera concerné notamment », indiquait le sélectionneur de l'équipe de France, et Lucas Chevalier a connu un baptême du feu très agité pour sa grande première avec les Bleus puisqu'il a encaissé un but... dès la 4e minute de jeu. Un triste record depuis 1935.