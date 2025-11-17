Mbappé - PSG : Un coup historique est annoncé, c'est du jamais vu !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé n'a pas activé la clause pour étendre son bail d'une saison. Refusant de voir la star de 26 ans partir pour 0€, la direction parisienne l'a placé dans son loft lors de l'été 2023. De cette manière, le PSG espérait voir Kylian Mbappé rempiler ou accepter un transfert immédiat. Finalement, l'actuel numéro 10 du Real Madrid aurait accepté de renoncer à certaines primes pour être réintégré dans le groupe de Luis Enrique.

Clash PSG-Mbappé : Rdv aux prud'hommes de Paris ce lundi Transféré librement et gratuitement au Real Madrid lors de l'été 2024, Kylian Mbappé a saisi la justice pour que son préjudice au PSG soit réparé. En effet, le capitaine de l'équipe de France a porté plainte pour harcèlement moral, réclamant le versement de 55M€ de salaires et primes impayés, ainsi que la requalification de son CDD en CDI. Alors que les deux camps ont rendez-vous ce lundi à 13 heures au conseil des prud'hommes de Paris, Me Elie Dottelonde - avocat au barreau de Paris - a annoncé un coup historique.