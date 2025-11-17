Rendez-vous explosif : Mbappé va poser un lapin au PSG !

Amadou Diawara

Placé dans le loft du PSG lors de l'été 2023, Kylian Mbappé a attaqué son ancien club devant la justice. Ayant déposé une plainte pour harcèlement moral, le numéro 10 du Real Madrid réclame que son CDD soit requalifié en CDI. Malgré tout, Kylian Mbappé sera absent lors de l'audience devant la conseil des prud'hommes de Paris, programmée ce lundi à 13 heures.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé n'a pas activé l'option pour étendre son bail d'une année. Refusant catégoriquement de laisser filer la star de 26 ans librement et gratuitement à l'issue de son engagement, le club de la capitale lui a mis la pression à sa manière. En effet, les hautes sphères du PSG ont placé Kylian Mbappé dans leur loft durant l'été 2023, et ce, jusqu'à ce qu'un arrangement soit trouvé. Ayant accepté de renoncer à certaines primes, l'international français a été réintégré au groupe de Luis Enrique. Et lorsque la saison 2023-2024 s'est achevée, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid pour 0€.

Clash PSG-Mbappé : Rdv devant le conseil des prud'hommes de Paris ce lundi Pour réparer son préjudice d'avoir été placé dans le loft du PSG, Kylian Mbappé a saisi la justice. En effet, le numéro 10 du Real Madrid a déposé une plainte pour harcèlement moral. Et pour ne pas connaitre la même issue qu'Hatem Ben Arfa - qui a obtenu qu'un euro symbolique en appel, avant de perdre devant la cour de cassation - Kylian Mbappé a réclamé la requalification de son CDD parisien en CDI. Cette stratégie employée par Adrien Rabiot ayant portée ses fruits.