Retour de Mbappé : Accord avec le PSG, son clan annonce un «fantasme» !

Amadou Diawara

Ayant refusé d'activer la clause pour étendre son bail jusqu'au 30 juin 2025, Kylian Mbappé a été placé dans le loft du PSG lors de l'été 2023. Pour être réintégré dans le groupe de Luis Enrique, le joueur aurait accepté de renoncer à certaines primes. Interrogé sur le sujet, le clan Mbappé aurait affirmé que cet accord était un « fantasme » du PSG.

Lié au PSG jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé disposait d'une option pour étendre son contrat d'une année. Alors que la star de 26 ans a refusé d'activer cette clause, la direction du club parisien l'a placé dans son loft lors de l'été 2023.

Mbappé : Le PSG assure qu'un accord a été retrouvé Pour sortir du loft du PSG, Kylian Mbappé aurait accepté de renoncer à certaines primes. D'après RMC Sport, le club de la capitale assure qu'un accord a été trouvé avec l'actuel numéro 10 du Real Madrid, et ce, pour préserver sa santé financière. Mais à en croire le clan Mbappé, il s'agit d'un « fantasme » du PSG.