PSG - Kylian Mbappé : La fête avec 250 personnes qui peut lui coûter cher !

Axel Cornic

Désormais au Real Madrid, Kylian Mbappé est toujours en plein litige avec le Paris Saint-Germain. L’attaquant français réclamerait autour de 260M€ à son ancien club, notamment pour un supposé harcèlement moral lors de sa dernière saison.

Un nouvel épisode du long feuilleton qui oppose Kylian Mbappé au PSG, s’est déroulée ce lundi à Paris. Les deux parties se sont en effet retrouvées devant les Prud’hommes pour régler le litige qui les oppose depuis 2024, avec des sommes hallucinantes qui ont fuité dans les médias.

Mbappé réclamerait 260M€ Ainsi, on a notamment appris que Mbappé réclamerait un total de 260M€ au PSG, pour plusieurs causes liées toutes à son départ. L'une d’entre elles concerne un harcèlement moral dénoncé par le joueur, avec une indemnisation de 37,5M€ qui serait donc réclamée à son ancien club.