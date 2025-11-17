PSG - Kylian Mbappé : La fête avec 250 personnes qui peut lui coûter cher !

Désormais au Real Madrid, Kylian Mbappé est toujours en plein litige avec le Paris Saint-Germain. L’attaquant français réclamerait autour de 260M€ à son ancien club, notamment pour un supposé harcèlement moral lors de sa dernière saison.
Un nouvel épisode du long feuilleton qui oppose Kylian Mbappé au PSG, s’est déroulée ce lundi à Paris. Les deux parties se sont en effet retrouvées devant les Prud’hommes pour régler le litige qui les oppose depuis 2024, avec des sommes hallucinantes qui ont fuité dans les médias.
Mbappé réclamerait 260M€
Ainsi, on a notamment appris que Mbappé réclamerait un total de 260M€ au PSG, pour plusieurs causes liées toutes à son départ. L'une d’entre elles concerne un harcèlement moral dénoncé par le joueur, avec une indemnisation de 37,5M€ qui serait donc réclamée à son ancien club.
« Il serait harcelé par son club et il invite 250 personnes quand il le quitte ? »
Les avocats du PSG présent lors cette audience ont ironisé sur ce point précis, évoquant les adieux de Kylian Mbappé lors de l’été 2024 et une fête organisée pour son départ au Real Madrid. « Il n'aurait donc pas pu fêter son départ... donc il serait harcelé par son club et il invite 250 personnes quand il le quitte ? » a lancé Me Nicolas Scurti, d’après L’Equipe.