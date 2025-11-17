Mbappé - Harcèlement au PSG : Il finit en larmes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce lundi, le PSG et Kylian Mbappé avaient rendez-vous devant les prud’hommes pour régler leur litige. Et le désormais joueur du Real Madrid réclame une véritable fortune à son employeur. Estimant avoir été harcelé, Mbappé exige 37,5M€. Un harcèlement dont son petit frère, Ethan Mbappé, aujourd’hui au LOSC, aurait aussi fait les frais.

Finalement, le conflit entre le PSG et Kylian Mbappé va bien au-delà des 55M€ initialement annoncés. C’est ainsi que ce lundi, devant les prud’hommes, l’attaquant du Real Madrid, via ses avocats, a exigé… 260M€. Une somme XXL parmi laquelle on retrouve notamment 37,5 millions d’euros pour harcèlement moral. Une requête d’ailleurs justifiée par le clan Mbappé par la suite.

Ethan Mbappé « en larmes » ! C’est la guerre entre le PSG et Kylian Mbappé, qui estime donc avoir été harcelé par son ancien employeur. « On lui a mis une pression maximum », a confié Me Cassereau, avocate du Français, rapportée par L’Equipe. Et voilà que pour atteindre Kylian Mbappé, le PSG s’en serait pris son petit frère, Ethan Mbappé. C’est ainsi que la star du Real Madrid aurait retrouvé son petit frère « en larmes » lors d’un jour de match du club de la capitale.